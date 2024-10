La enorme metedura de pata de Çolpan que puede acabar con el matrimonio de Sanem y con el futuro de Boran

La relación entre Çolpan y sus hijas siempre ha estado envuelta en episodios de enfados y reconciliaciones. Aunque las cosas han mejorado mucho en los últimos tiempos, el matrimonio por sorpresa entre Sanem y Boran no le ha sentado demasiado bien a Çolpan. Tanto madre como hija se reprochan un sinfín de desencuentros, pero en esta ocasión las consecuencias son peores. Sin darse cuenta. Colpan le reprocha a su hija Sanem que no le haya dicho a Boran la verdad sobre sus orígenes. El problema reside en que Çolpan hace semejante afirmación sin percatarse de que Boran acaba de llegar al restaurante y ha escuchado todo lo que ha dicho. El impacto sobre Boran es inmediato y termina por preguntarle al propio Erman si es verdad lo que Çolpan acaba de decir.

Boran está completamente abatido. No es sólo que se ha enterado de esta mentira de la peor manera posible. Es que lo sabía su mujer, Sanem, y no fue capaz de decírselo; Además, si no es hijo biológico de Erman, supone que su padre es el que fuera marido de su madre, un tipo violento y juzgado por asesinato que le hizo la vida imposible a todo aquel que tuvo alrededor. Boran confirma la peor de sus sospechas. Erman intenta justificarse por haber actuado de esa manera, pero Boran no termina de creerse sus buenas palabras.

Boran está completamente destrozado. Pensaba que sus orígenes eran más honorables y ha descubierto que su padre biológico era un verdadero psicópata. Aunque Erman intenta ayudarle, no hay forma de que Boran se sienta mejor. Por si fuera poco, se siente utilizado y engañado por todos, pues él era el único que no conocía la verdad sobre su origen. Su futuro ahora es incierto y nadie sabe qué puede pasar con él.