La presa ha llegado a su final y este ha sido el destino de sus personajes

Atrás queda ya aquel momento en el que Nehir decidió mandar su foto al desconocido con el que se chateaba en internet. Nazim recibía la foto y avergonzado por su aspecto físico decidía enviar de vuelta la foto de Tarik, un compañero de trabajo muy guapo y tremendamente mujeriego. Ahora, muchos problemas, situaciones y grandes momentos después, hemos llegado al desenlace de la presa.

Tarik sigue sin asumir la realidad. Nehir no le quiere y sólo se casó con él para salvarle la vida a Nazim. Bahar le había puesto una durísima condición para aceptar donarle el riñón que Nazim necesitaba y Nehir obedeció. Todo parecía perfecto en la mente de Tarik hasta que apareció Demir y su desesperado intento de asesinato de Bahar. Allí, la mujer de Nazim descubrió que su lucha para evitar que Nehir y Nazim estuvieran juntos era inútil. No se puede poner límites al amor.

Bahar, tras recuperarse en el hospital, aceptaba el divorcio con Nazim y le dejaba el camino libre para poder casarse con Nehir, su gran amor. Ahora solo faltaba que ella lograra el divorcio de Tarik. Cuando Tarik recibe la notificación de divorcio no se lo puede creer y monta en cólera. Está convencido que todavía puede recuperar el amor de Nehir y se niega a aceptar la nueva situación. Ella intenta convencerle por todos los medios, pero Tarik no parece darse cuenta de la situación y pretende vivir en su propia fantasía.

Todo es en vano. Al igual que Bahar se rindió ante el amor de Nazim y Nehir, a Tarik no le queda otra alternativa; pero no está dispuesto a ponérselo tan fácil como lo hizo Bahar. Si Nehir no puede estar con él, no estará con nadie. Armado con una pistola amenaza a la pareja en plena calle. No contaba con la presencia de Halit, el hermano de Halil al que mató Tarik en la presa en una pelea. Halit tiene sed de venganza.

El tiempo ha dado estabilidad a la pareja y ahora Nehir y Nazim viven muy felices juntos y ella espera un nuevo hijo de él. El amor ha triunfado por fin.