La maldad de Bahar supera todos los límites con el último chantaje a Nehir

Demir, el novio de Azra, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para conseguir el dinero que pide. El secuestro del pequeño Mert le salió mal, pero ahora su víctima es Nehir. La tiene encerrada en una cabaña aislada en el bosque y pide una gran cantidad de dinero por su rescate. Nazim está dispuesto a pagar lo que sea con tal de conseguir la liberación de Nehir. Al tiempo está haciendo sus investigaciones para localizarla.

Sus hombres la han localizado y Nazim acude a rescatarla. Sin embargo, no sale como él pensaba y cae en la trampa de Demir. Ambos, Nehir y Nazim, están en una situación desesperada, pero logran escapar por los pelos. En su huida, Demir dispara y termina hiriendo de gravedad a Nazim. En el hospital logran estabilizarle pero su situación es muy delicada; ha perdido mucha sangre y además tiene afectado un riñón. La única solución para salvar su vida es un trasplante.

Nehir y Bahar se ofrecen a donarle uno de sus riñones. Ambas quieren salvarle y se hacen las pruebas para conocer cuál de las dos es compatible. El resultado determina que Bahar es la persona que puede donarle uno de sus riñones a Nazim. En el hospital lo preparan todo para proceder a la operación ya que la vida de Nazim depende de este trasplante.

Sin embargo, Tarik tiene una idea macabra que le traslada a Bahar. Es el momento que estaban esperando para deshacerse definitivamente de Nehir. Tarik le dice a Bahar que debería poner una condición para donar su riñón a Nazim. Bahar solo lo hará si Nehir accede a casarse con Tarik. De esta manera, Bahar se librará de la persecución de Nehir a su marido y Tarik conseguirá lo que lleva tanto tiempo persiguiendo: casarse con Nehir.

Cuando Nehir escucha las condiciones de Bahar no sale de su asombro. No puede creer que la mujer de Nazim ponga condiciones para salvar la vida de su propio marido. Sin embargo, Nehir no tiene alternativa y acepta las condiciones de Bahar. Al día siguiente se casa con Tarik y Bahar accede a donarle un riñón a su marido. Se trata de una jugada maestra que alejará a Nehir definitivamente de Nazim.