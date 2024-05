Nehir pasa la noche con Tarik y después descubre que se han aprovechado de ella

Tarik ha terminado con sus huesos en la presa debido a su comportamiento con la hija de Kemal, el dueño de la misma. Kemal considera que Tarik ha estado jugando con su hija y ha tomado la decisión de darle una lección mandándole allí. Obviamente Tarik no tiene ni idea de trabajar, pero es la forma en la que Kemal le quiere hacer comprender que no está dispuesto a que juegue con su hija.

Ahora Kemal ha venido a la presa para ver cómo van las obras y de paso a hacerle una propuesta a Tarik. Kemal quiere saber cuáles son las intenciones de Tarik con su hija. Si la va a respetar y casarse con ella, le convertirá en el gerente y tendrá un futuro asegurado; si no deberá permanecer en la presa para alejarle de su hija. Tarik se lo piensa pero un hecho concreto le hace tomar una decisión.

Zerrin lo ha localizado allí y sabe de su relación con Nehir. Zerrin no se puede permitir perder a su pupila, así que toma cartas en el asunto y le dice a Tarik la verdadera profesión de Nehir: es una estafadora que se casa con hombres ricos para sacarles el dinero y luego huye.

Tarik se siente engañado porque empezaba a sentir algo por ella. Pero al conocer la realidad contada por Zerrin, asume que él es uno de esos hombres a los que Nehir quiere engañar.

Enfadado, decide tomarse la venganza por su mano. Acude a la casa donde se encuentra Nehir y le pide que se case con ella. Le hace creer que está enamorado y que no puede pasar más tiempo. Nehir, que no sabe nada de lo que ha ocurrido en la fiesta, se pone muy contenta y acepta la propuesta de Tarik. No sabe los verdaderos planes de él.

Ambos pasan una loca noche de pasión y cuando Tarik se aburre, se levanta de la cama y se marcha, pero antes le confiesa a Nehir toda la verdad sobre su cambio de identidad con Nazim. Cree que es la mejor manera de 'devolverle' la estafa a Nehir.