Hakan, el misterioso buen amigo de Nazim, quiere conocer más a Nehir

Nehir ha regresado a Estambul y se ha puesto a trabajar de nuevo junto a Zerrin haciendo lo que mejor sabe hacer: estafar a hombres ricos. Se quiere alejar definitivamente de Nazim después de los últimos descubrimientos en los que ha conocido que sigue casado con Nermin y es padre de una niña. Nazim le ha mantenido oculto todo esto y Nehir no acepta que no se lo haya dicho. Cree que no hay confianza entre ambos y decide poner tierra de por medio.

Nazim está frustrado por lo sucedido ya que sigue amando a Nehir y cree que todo se ha precipitado. Sabe que ha actuado mal pero intenta solucionarlo a su madera. La marcha de Nehir a Estambul obliga a Nazim a pedirle ayuda a un viejo amigo. Quiere localizar a Nehir para explicarle las cosas y no sabe cómo hacerlo. Acude a la casa de Hakan. Un poderoso hombre de pasado oscuro que tiene una deuda con Nazim por algo que sucedió cuando coincidieron en prisión. Nazim sabe que Hakan tiene ojos y oídos en todas partes y es el mejor para encontrar a alguien.

Por fin ha localizado a Nehir y Nazim decide llevarla a la mansión de Hakan para que puedan hablar. Cuando Hakan ve a Nehir algo en su interior se revuelve. Nehir le recuerda muchísimo a su mujer Yamut que fue asesinada en sus manos cuando salían de un hotel en un tiroteo. Decide investigar a Nehir y conocer más sobre ella.