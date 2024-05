Nehir le pide a Nazim que sea honesto, pero él tiene un secreto que dinamita su relación

Cuando por fin la relación entre Nehir y Nazim parecía volver a su cauce, la repentina aparición de Nermin, la ex mujer de Nazim, lo dinamita todo de nuevo. Nermin se ha presentado en la puerta de la casa de Nazim con una niña bajo el brazo que asegura es de él. Además, asegura que viene huyendo de un marido maltratador y que su vida corre peligro pues sufre una grave enfermedad. Nazim no quiere creerla, pero cuando acuden al hospital para confirmar todo eso, resulta ser verdad. Nazim no tiene más alternativa que aceptar los hechos. Se crea entonces una situación algo incómoda y Zerrin, que de estafas conoce un rato, asegura que no se fía de las intenciones de Nermin. Nadie la cree, ni siquiera Nehir, pero al final resulta tener razón.

Aunque Nazim le dijo a Nehir que estaba divorciado de su mujer, lo cierto es que esto nunca se produjo. Ambos siguen casados, aunque él no quiere saber nada de su mujer (principal responsable de su grave cicatriz en la cara). Lo cierto es que ambos siguen oficialmente casados y eso es algo que de momento impide el matrimonio entre Nazim y Nehir.

Nazim quiere ponerle punto y final, así que obliga a Nermin a acompañarle al juzgado para divorciarse allí mismo. No quiere que Nehir lo sepa, así que le cuenta una excusa para evitar que ella les acompañe. Le dice que van al hospital. Todo parece que se va a solucionar en breve y Nehir nunca sabrá que Nazim sigue casado. Pero cuando están en el juzgado, Nermin se niega a firmar el divorcio. No quiere divorciarse de su marido y él no la puede obligar. Los planes de Nermin pasan por seguir junto a Nazim, a pesar que él no la quiera.

Nazim está en un aprieto. Sobre todo después de que Tarik acuda a su casa para desvelarle a Nehir que Nazim sigue casado y no es un hombre libre. Nazim está muy desilusionada al escucharlo. No tanto porque él siga casado, sino porque le ha vuelto a mentir y eso significa que su relación no puede seguir adelante. Ella, decepcionada, decide regresar a Estambul. Cuando Nazim descubre quién ha sido el que se lo ha contado a Nehir, vuelve a la presa hecho una fiera y golpea violentamente a Tarik hasta dejarlo inconsciente. Los días de Nazim en la presa han terminado.