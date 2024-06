El inoportuno beso de Tarik a Nehir que desconcierta a Nazim y Zahra

Tarik sigue enamorado de Nehir. Ahora que la ha ayudado a desenmascarar a Alihan y la ha evitado ser estafada, se siente con fuerzas de retomar su relación con ella. Tarik está sinceramente enamorado de Nehir, pero ella sólo tiene ojos para Nazim. Nehir no quiere hacer daño a Tarik porque se ha portado bien con ella en los últimos tiempos pero no quiere comprometerse con él. La relación entre ambos solo puede ser profesional, pues trabajan juntos en la misma empresa, y de amistad. tarik no lo tiene tan claro y acaba besando a Nehir. El momento es de lo más inoportuno pues se produce cuando Nazim y Zahra llegan a su despacho.

Nazim no puede creer lo que está viendo. Nehir y Tarik besándose. Así que no puede decir nada y se marcha enfadado. Recuerda la conversación que ambos tuvieron hace poco y en la que Nehir le decía que ya no había nada entre ellos. Lo que no imaginaba Nazim es que Nehir le sustituyera tan pronto por otra persona. Había acudido al despacho de Nehir para pedirla perdón por su comportamiento, pero parece que ha llegado tarde y Nehir tiene otros planes. Por su parte, Zahra está indignadísima con Tarik. No puede soportar verle besando a otra mujer.