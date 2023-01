“¡Vamos a ser padres!” Mavi y Sancar escuchan por primera vez el latido del corazón de su bebé

Sancar acepta la decisión de Mavi y aunque desea ser padre con ella, entiende los motivos por los que quiere interrumpir el embarazo.

Intentan seguir su vida tal y como era antes, Mavi y Melek cenan en el salón y Sancar los acompaña. La pequeña entiende que pasa algo pero no sabe el qué, por lo que no pide explicaciones. Sancar sigue en shock pero no quiere presionar a Mavi y le acompaña toda la noche.

El día de la cita, Sancar tiene asuntos en la empresa y Mavi decide ir sola al médico. Cuando este está terminando de hablar con Güven, recibe una llamada de Mavi pidiéndole que vaya al hospital con urgencia.

Sancar entra en la sala del médico temeroso de que durante el procedimiento su mujer haya sufrido algún problema mayor, pero se encuentra con el latido de su hijo. ¡Mavi ha decidido no interrumpir el embarazo!