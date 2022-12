Sedat no se da por vencido e intenta chantajear a Mavi para que deje a Sancar

Sedat se ha recuperado y evoluciona favorablemente para fortuna de Sancar. Pero Güven no se separa de él ni un segundo, su intención es que declare contra Sancar. Güven también sabe que el punto débil de Sedat es Mavi, por lo que ha mandado matarla y así que nadie pueda interponerse en su plan.

Mavi se adelanta a Güven y visita a Sedat, dejando al embajador sin alternativa y sin plan. La visita de Mavi no es para conocer el estado de salud de su ex marido, es para intentar que confiese y que deje en paz a Sancar. Pero Sedat no se da por vencido y le exige a Mavi que deje a Sancar para siempre, aunque eso no evitaría que declarase en su contra.

Mavi está en una complicada situación, ¿qué hará?