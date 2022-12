Sancar le pide explicaciones a Mavi sobre su huida con Sedat

Mavi se recupera favorablemente y a pesar de la visita de su suegra, sigue con la misma entereza.

El que todavía no la ha visitado es Sancar, a pesar de estar en el hospital aún no ha querido afrontar la posible discusión con su mujer. No entiende por qué se fue con Sedat en vez de afrontar los problemas juntos.

Es incapaz de enfadarse con Mavi pero necesita una explicación. Intuye que era parte del trato con Sedat, pero quiere saber por qué le iba a abandonar como hizo Nare. Mavi tiene pocas fuerzas para explicarse y se encierra en si misma, lo que no hace que Sanncar se marche.

Quiere la verdad pero también quiere que su mujer se recupere pronto y vuelvan a ser una familia.