Sancar acude a la clínica para conocer los resultados de su prueba de paternidad

Menekse está muy furiosa y desanimada por lo acontecido en su propia boda y su suegra va a consolarla, no consiente que su nuera esté triste por culpa de otra persona. La madre de Sancar le cuenta que pasó por una situación parecida y que resurgió de sus cenizas, por lo que ella no tiene que rendirse. Menekse toma las palabras de su suegra y decide tomar medidas y darlo todo para que el pasado no entorpezca su futuro.

Mientras, Sancar, Nare y Melek están en la clínica para hacerse la prueba de paternidad. ¿Será realmente la hija de Sancar? Si eso fuera así, la vida de los dos cambiaría drásticamente.

