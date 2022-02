¿Qué le pasa a Melek? Nare quiere ayudarla

Mientras Sancar y Gadiz celebran en su empresa una fiesta, la pequeña Melek se queda sin habla en la casa familiar.

Después de que su abuela y Menekse la inculparan del desastre del vestido de novia, la pequeña decide no hablar y no moverse. En la casa nadie sabe qué ha pasado y llaman corriendo a Sancar, que no duda ni un segundo en acudir al lado de su hija.

Tras consultar con un especialista y que esta le dijera que Nare puede tener la respuesta, Sancar decide contarle lo ocurrido a Nare. Esta decide volver al lado de su hija para poder calmarla y demostrarle que está ahí cuando más la necesita.

Nare no es recibida con muchos ánimos pero Sancar intercede por ella: está ahí para ayudar a su hija.

¿Qué ocurrirá en el encuentro entre madre e hija? Descúbrelo en el video que encabeza la noticia.