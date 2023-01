Miedo y dolor, estas son las dos razones por los que Mavi decide tomar la decisión más dura de su vida

Mavi vuelve de su cita con el médico devastada. Efectivamente: está embarazada, pero en su corazón y en su mente no hay sitio para la felicidad.

Cuando ella vuelve, Sancar ya está en casa. No está enfadado, está dolido porque su mujer no le haya contado que está embarazada. Sabe que si se enfada y alza la voz, Mavi no le hablará y no conocerá las razones para no habérselo contado.

Mavi le da la noticia: está embarazada. Sancar, lleno de alegría empieza a hacer planes, sin darse cuenta de que Mavi no está igual de feliz. Por fin su mujer rompe a llorar, tiene miedo de no ser una buena madre y que el bebé muera: "Todos los que quiero acaban muriendo".

Es en ese momento cuando Sancar comprende lo que Mavi quiere decirle, está dispuesta a abortar pero necesita su firma.