Halise se enfrenta a toda su familia por su afán protector, quedándose sola para siempre

Todo el mundo está feliz por los recién casados. Kavruk y Zehra se van a un hotel a pasar la luna de miel, cortesía de sus hermanos Yayha y Sancar.

Todos no, porque Halise sigue sin aceptar la boda, aludiendo a que Kavruk solo quiere el dinero de la familia. Sancar y Yayha salen en defensa de su amigo, pero la matriarca no da su brazo a torcer. Es más, culpa a Mavi de haber engañado a su hijo y ahora a Zehra. En la conversación también está Elvan y Gülsiye, esta última tiene miedo de enfrentarse a Halise pero Elvan le vuelve a aclarar que la culpa solo la tiene ella, que no deja a nadie ser feliz.

Tanto Halise como Sancar se dicen palabras que les hacen daño a ambos, Mavi intenta intervenir pero no vale de nada. Sancar toma una drástica decisión: irse para siempre de la mansión.