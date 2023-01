Güven ofrece a Sancar un pacto: su libertad a cambio de la custodia definitiva de Melek

Las consecuencias del disparo a Sedat no se dejan esperar y Sancar entra en la cárcel. Tras 5 meses, Sancar sigue bajo arresto aunque su abogado no cesa en su empeño en demostrar que no fue un asesinato planeado, sino que todo fue fruto de un momento de tensión tras el secuestro de su hermana y de su cuñado.

Pero para Sancar su entrada en la cárcel no es su único problema. Con su entrada en la cárcel, la custodia de su hija Melek pasa a ser de Güven hasta que en el juicio salga inocente. A este inconveniente se le suma que Mavi ha huido con Melek y sin dejar rastro. Ni los hombres de Sancar ni la familia Efeoglu han podido encontrar a la madre e hija.

Güven está desesperado por llevarse a Melek lejos, pero Sancar no piensa aceptar lo que le pide: su libertad por su nieta. Lo último que Sancar quiere es alejarse de su hija para siempre, ya que sospecha que es lo que hará Güven.