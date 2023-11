Lucas conoce el gran secreto de Sara y ella le pide que guarde silencio

Julieta ya tiene lo que quería. Se ha casado con Juan y entra a formar parte de la familia Del Monte. La ceremonia civil se ha celebrado en la hacienda y, aunque Juan le ha reconocido a Julieta que no la ama, se ha casado con ella ya que el hijo que espera es suyo y cree que su obligación es casarse con Julieta para darle al pequeño un padre y que no le pase lo que le ocurrió a él.

En la ceremonia está todo el mundo invitado, entre ellos también Sara. Aunque no es plato de gusto para ella, como miembro de los Del Monte debe acudir a la ceremonia. Tras la firma del documento de enlace, Sara decide que ya ha sido suficiente y se marcha. Lucas, el hermano pequeño de Juan, la sigue e intenta convencerla de que regrese a la ceremonia, pero Sara no está de humor y sólo siente dolor al ver al hombre que ama casarse con otra.

Lucas la apoya y quiere ayudarla, por lo que insiste en que regrese a la fiesta, además sabe que está embarazada. Sara se sorprende al descubrir que lo sabe y le pide que no lo cuente a nadie. No quiere que Juan se entere por boca de otros y hoy no es el día para contarle semejante noticia.