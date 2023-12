Julieta y Sara, dos mujeres víctimas de la ambición de sus madres

En la hacienda Santa Catalina la lucha entre Sara y Julieta ha quedado ensombrecida por las últimas revelaciones que se han conocido sobre el origen de ambas. A pesar de las grandes diferencias entre ellas, las dos tienen algo en común y es que su origen es muy diferente al que ellas pensaban. Las dos son víctimas de la ambición de sus madres y las dos tienen ahora que pagar las consecuencias de dichos engaños.

Sara ha descubierto con estupor que no es hija biológica de Severiano del monte. En el fondo su padre es Dante Alamillo, el abogado de toda la vida de los Del Monte. La noticia cae como una bomba entre os hermanos Del Monte. Pedro ya lo sabía y Simón se reafirma en sus sospechas. Ella asegura que no sabía la verdad sobre el asunto y que ha sido su madre Déborah la que la he engañado durante todo este tiempo; en cualquier caso, esta revelación la aparta de la lucha por la herencia de don Severiano. Simón, además, le pide que se cambie el apellido. Juan también está muy afectado por el asunto, aunque intenta calmar la situación.

Por su parte, Julieta ha descubierto unas cartas de su madre rosa a don Severiano del Monte. En esas cartas queda claro que entre ambos había algo más profundo que una amistad. Por si fuera poco, Julieta ha encontrado un test de Adn en el que se especifica que es la hija biológica de don Severiano. Antes de hacerse ninguna conjetura, decide preguntarle a su madre Rosa si es verdad que ella es hija del que fuera dueño de la hacienda Santa Catalina. Cuando Rosa le confirma sus sospechas, Julieta estalla de ira. Podría ser una de las herederas del imperio aguacatero más importante del país. En su lugar sólo aspiraba a ser la mujer de uno de los herederos Del Monte. Julieta no le va a perdonar a su madre Rosa que la haya engañado durante todo este tiempo.

Al final, el origen de Sara y de Julieta es el mismo. Ambas han sido engañadas por sus madres cuando intentaban conseguir una mejor posición social y más dinero. sara y Julieta al final no son tan diferentes.