Déborah se debate entre la vida y la muerte tras ser envenenada y muchos apuntan a Simón como el responsable

Sara está desolada. Ha acudido rápidamente al hospital porque su madre ha tenido que ser ingresada de urgencia tras haberse desvanecido al tomar una copa de vino. Según los análisis, ha sido envenenada. Déborah ha superado un paro cardíaco, pero se encuentra en coma y su vida corre serio peligro.

Ahora todo el mundo se pregunta quién puede haber sido el responsable del envenenamiento. Los primeros indicios parecen apuntar a Simón que hace poco ha tenido un serio enfrentamiento con ella. Su mujer, paloma, ha acudido a la oficina para preguntarle si ha tenido algo que ver, pero él lo niega en rotundo. También ha llegado Juan que le ha hecho la misma pregunta. A los dos, Simón les responde con una negativa, aunque reconoce que no le importa nada si Déborah muere o no. La guarda un profundo desprecio. Pero, si Simón asegura que no ha sido él quien la ha envenenado, ¿quién puede haber sido?