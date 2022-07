Leticia se harta de Octavio y lo expulsa de la hacienda

Octavio sigue intentando recuperar el amor de Leticia después de que Fernanda descubriera su aventura con la madre de Isabela, pero las cosas no le están saliendo bien. Cuando, enfadado, Octavio interroga a Leticia sobre por qué ha salido con Germán, su mujer no puede más y estalla contra él.

No sólo no va a firmar los papeles del divorcio que le había presentado Octavio. En los que además quería quedarse con toda la hacienda, sino que le exige que se marche de la hacienda. Octavio se resiste y le dice que ha trabajado mucho por sacar la hacienda adelante, pero Leticia se muestra implacable. No le da alternativa ni opción. Ose marcha por sus propios medios, o llamará a los de seguridad para que le expulsen.