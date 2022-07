Rafael le presenta los papeles de divorcio a Fernanda pero ella no quiere firmarlos

Fernanda ha recibido una notificación del juzgado con los papeles del divorcio que le ha pedido Rafael. La situación del matrimonio parece irreversible.

Fernanda acude a la hacienda para aclarar el asunto con Rafael. Ella asegura que todo es por su venganza de Octavio. Rafael no está de humor para escucharla. Ella ha acusado a su padre de varios graves delitos y él no cree que su padre merezca semejante trato. Fernanda le asegura que no quiere poner en riesgo su matrimonio, pero que las acusaciones que ha hecho sobre Octavio son reales. Rafael está harto y no sabe si su todavía mujer miente o no. Sigue firme en que ella firme los papeles del divorcio.