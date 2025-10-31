Sarp se venga de los Eren enviando a Asiye a prisión, pero al final él cambia su testimonio y logra su libertad

Después de tantos desprecios, Asiye no soporta más las humillaciones de Sarp hacia Ömer. Harta de su actitud, decide enfrentarse a él y poner fin a sus abusos. Sin embargo, la discusión se descontrola y, en medio del forcejeo, Sarp cae desde el primer piso del Ataman.

El joven es trasladado de inmediato al hospital. Su estado es grave y las palabras de la doctora no son alentadoras. La policía interviene rápidamente y, en su declaración, Sarp miente: acusa a Asiye de haberlo empujado con la intención de matarlo.

A consecuencia de sus falsas palabras, Asiye termina en prisión. La noticia destroza a su familia, especialmente a Ömer y Emel, que se quedan sin consuelo al verla esposada. Antes de ser trasladada, Asiye le pide a Orhan que cuide de sus hermanos, mientras Ömer le promete entre lágrimas que la sacará de allí como sea.

Desde la cárcel, Asiye logra hacer una breve llamada. Solo dispone de dos minutos, pero son suficientes para asegurarse de que todos están bien y para recordarse cuánto se quieren. Cuando el tiempo se agota, la despedida es muy dura, aunque llena de esperanza y fuerza para seguir luchando.

Ömer, que no puede superar la situación, desesperado, acude a casa de su hermano biológico para suplicarle que cambie su versión: "Daría la vida por mi hermana", confiesa con el alma rota, consciente de que Asiye no podrá sobrevivir mucho tiempo en prisión. La muerte de Kadir aún pesa sobre ellos, y Ömer no soporta la idea de perder a otro hermano.

Pero Sarp, incapaz de compadecerse, lo rechaza sin dudar: "Que lo hubiese pensado antes de empujarme", responde fríamente antes de cerrar la puerta en su cara.

Pero, Suzan, la madre de Ömer, tiene un as bajo la manga. Ha descubierto que Şevval fue quien ordenó la muerte de Ahmet y, dispuesta a denunciarla, la mujer se enfrenta a ella, pero Şevval le propone un trato: si guarda silencio, Sarp cambiará su declaración y Asiye quedará libre.

Finalmente, Suzan acepta su propuesta para salvar a la joven, y Sarp cumple su parte. Asiye sale de la cárcel y se reencuentra con su familia, que la recibe entre abrazos y lágrimas. Por fin, la injusticia termina y la familia Eren vuelve a estar unida.