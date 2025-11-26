Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien

De un tiempo a esta parte, Sara Elizondo ha empezado a preocuparse por su imagen. Ha comprado ropa nueva, estrenado peinado nuevo y va más guapa que nunca. Hasta Franco Reyes se ha dado cuenta, que le pregunta a Eva por la chica. Pero le asegura que el carácter agrio que ha heredado de su madre le estropea mucho.

Jimena y Norma también piensan que quizás Sara tenga algún hombre en el horizonte, pero les parece imposible porque no sale de casa y en la hacienda solo hay vaqueros y obreros, y no va a caer tan bajo después de haber criticado tanto la relación de sus hermanas con Óscar y Juan.

Pero lo que es cierto es que desde que los hermanos Reyes se convirtieron en personas respetables y con dinero y tienen que verse las caras en actos, entre ellos con Franco, Sara ha sacado sus mejores galas en varias ocasiones.

Por otro lado, Gabriela hace oficial delante de sus hijas que a partir de ahora Fernando Escandón será el que lleve los negocios de la hacienda. Aunque ya no sea el marido de Norma, Gabriela sigue confiando en él.

Y para colmo, el abuelo recibe una inesperada visita en plena noche: una ronda encabezada por Pepita Ronderos para celebrar su cumpleaños. Gabriela se cabrea tanto ante semejante escándalo que piensa echar a esa mujer a punta de arma, pero Norma se interpone y defiende el detalle de la amiga de su abuelo, que ya hizo más para celebrar su aniversario que lo que ha hecho su propia hija.