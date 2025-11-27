Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas

Norma decidió encontrarse con Juan todas las semanas en las lindes de sus campos, para que pueda ver crecer a su hijo. Todavía no está preparada para retomar su relación con él, pero de lo que no duda es de que el padre de su hijo los quiere mucho a los dos.

Aunque al principio Norma rechaza sus besos y se enfada si Juan se le acerca, no puede evitar la sonrisa cada vez que se ven los tres. Y finalmente acaban compartiendo besos y un romántico momento.

En uno de estos encuentros, Juan le regala al pequeño una medalla que le cuelgan al cuello. Y más tarde, mientras Gabriela sostiene a su nieto en brazos descubre el regalo y el mensaje que hay grabado en él.

Juan acude a la cita como todos los días, pero Norma y Juan David no están allí. ¿Qué habrá pasado?