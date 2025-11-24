Sarita tiene un accidente con el coche y Franco la rescata

Las cosas entre Sara y Franco cada vez están más tensas. Ella está empeñada en no dejar que los Reyes se hagan con todas las tierras que les apetezca, por mucho que ahora tengan dinero. Y eso no le genera más que enfrentamientos con Franco, que desprecia el carácter aburrido y amargado de la hermana Elizondo.

Nadie de la familia quiere ir a una fiesta que se celebra en honor a los hermanos Reyes, que ahora son personalidades en la región, pero en el último momento Sara decide sacar sus mejores galas y presentarse en la fiesta sola.

Sin embargo, el ambiente apacible se tuerce cuando decide enfrentarse a Franco en mitad de un brindis y él vuelve a despreciarla.

Ella se marcha muy enfadada y a toda velocidad y Franco la persigue con el coche. De manera que Sara acaba teniendo un accidente.

Franco acude a recogerla y la lleva a su nueva casa, pero cuando despierta del golpe arremete contra ellos y le grita que no le ponga las manos encima.

¿Habrá paz alguna vez entre estos dos?