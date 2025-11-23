Pasión de Gavilanes

Jimena vuelve a triunfar como modelo y Óscar estalla de celos al verla besarse con otro hombre

Óscar se muere de celos al ver a Jimena besándose con otro hombre en un anuncio publicitario y no finge su enfado ante su hermano Franco.

A Jimena le proponen hacer de modelo para grabar otro anuncio de publicidad para promocionar la colonia Indian Savage.

Óscar, que está viviendo en la hacienda Trueba con Franco y Juan, se queda de piedra al verla por televisión besándose con otro hombre. La hija de Gabriela sigue siendo su esposa y no puede evitar sentirse celoso. Franco admite que está muy guapa en el spot publicitario y le pide a su hermano que se tranquilice. Le hace entender que su mujer solo cumple con las exigencias del guion.

Lo que iba a ser un simple trabajo de clase acaba convirtiéndose en una pesadilla para Asiye y Ayaz

Norma no olvida a Juan y él tampoco puede dejar de pensar en ella

Franco hereda una fortuna millonaria de doña Eduvina y sus hermanos vuelven para estar a su lado
Tras la muerte de doña Eduvina, Franco vive una auténtica pesadilla en la hacienda Trueba por culpa de Malcolm
Tolga destapa el secreto de Şevval y Aybike va directa a por ella
El hallazgo de Tolga destapa a la verdadera culpable de la muerte de Ahmet: Şevval. Al conocer la verdad, Aybike decide intervenir sin miedo a las consecuencias.

Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado
Karsu planta cara a Reha y promete recuperar a sus hijos cueste lo que cueste. Atilla intenta solucionarlo, pero acaba en comisaría al ser denunciado por el padre de Deniz.

Pasión de gavilanes - Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todo

