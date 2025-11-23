Jimena vuelve a triunfar como modelo y Óscar estalla de celos al verla besarse con otro hombre

A Jimena le proponen hacer de modelo para grabar otro anuncio de publicidad para promocionar la colonia Indian Savage.

Óscar, que está viviendo en la hacienda Trueba con Franco y Juan, se queda de piedra al verla por televisión besándose con otro hombre. La hija de Gabriela sigue siendo su esposa y no puede evitar sentirse celoso. Franco admite que está muy guapa en el spot publicitario y le pide a su hermano que se tranquilice. Le hace entender que su mujer solo cumple con las exigencias del guion.