Dinora conoce a Juan y se siente atraída por él en medio de un tenso enfrentamiento por unas tierras

Dinora quiere las tierras que los hermanos Reyes han comprado, pero ellos no están dispuestos a cedérselas. La hija de Zacarías comienza a interesarse por Juan.

Dinora conoce a Juan en medio de un tenso enfrentamiento por unas tierras

Los Reyes están interesados en unas tierras que poseen los Morales, pero estas ya las tenían apalabradas con otro terrateniente llamado Zacarías Rosales. Finalmente, consiguen hacerse con ellas y su hija, Dinora, se enfurece al considerar que se han apropiado de unos terrenos que les pertenecían. "Estábamos a un paso de cerrar el trato con los Morales", le reprocha a Óscar, mientras el joven se defiende preguntándole por qué no presentaron una contraoferta. Ella le responde gritando: "¡Porque no despilfarramos el dinero como vosotros!".

El hermano de Franco la invita a marcharse de la hacienda Trueba y, al salir de la mansión, la mujer se encuentra con Juan, por quien se siente inmediatamente atraída, poniéndose nerviosa al verlo. El coche del hermano mayor de los Reyes obstaculiza la salida de la hacienda, y Dinora le pide educadamente que aparte su vehículo para poder dar marcha atrás.

Tras su marcha, Juan le pregunta a Óscar quién es esa mujer y él le explica que se trata de la hija de Zacarías Rosales, que ha ido a reclamarles las tierras que han comprado a los Morales. "Tuve que ponerla en su sitio", admite Óscar, aunque Juan espera que no haya sido grosero con ella. Finalmente, Óscar reconoce que es muy guapa, pero también que es una mujer de armas tomar.

