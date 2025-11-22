Tolga destapa el secreto de Şevval y Aybike va directa a por ella

Lo que parecía una tarde normal de estudio se convierte en el inicio de una pesadilla. Yasmin y Tolga se disponen a repasar juntos cuando, casi por accidente, conectan un pendrive al ordenador. En su interior, un archivo llama la atención del joven, que decide abrirlo sin imaginar lo que está a punto de descubrir.

La grabación muestra a Sado confesando que fue contratado para sabotar un vehículo. Según el vídeo, Şevval le pagó para cortar los frenos de la furgoneta en la que viajaba Ahmet, provocando así su muerte.

En ese momento, todo encaja en la mente de Tolga. Recuerda las palabras de Sengül, que en su día aseguró que alguien había pagado para acabar con la vida de su exmarido, aunque casi nadie la creyó. Ahora la verdad queda expuesta: la madre de Yasmin está detrás de todo. Sin dudarlo, Tolga comparte la grabación con Aybike.

Llena de rabia, la hermana de Oğulcan se presenta en casa de Şevval y se enfrenta a ella. Le exige que se entregue a la policía y le espeta: "Ese hombre el padre de sus hijos". Además, sospecha que podría estar implicada en la muerte de Suzan, ya que conocía todos los detalles relacionados con el fallecimiento del padre de Sarp.

Acorralada, Şevval intenta defenderse, lo niega todo y, finalmente, recurre a una oferta desesperada para evitar ser denunciada. Le promete que Oğulcan y Ömer podrán volver al colegio y que le dará el dinero que necesita para salir de la grave crisis económica por la que están pasando. Al final, la prima de Asiye acaba aceptando su oferta.