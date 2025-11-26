La crueldad de Reha no tiene límites: manda detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas

Tilsim celebra una fiesta temática en casa de su padre por todo lo alto. Sus amigas están encantadas y eso la llena de felicidad. Para la niña es muy importante que sus compañeras del colegio vean que vive en un chalet rodeado de comodidades y lujo.

Por la noche, recibe una llamada de Karsu y Filiz y les explica que Hande le ha organizado una fiesta a la que han acudido todas sus amigas. Mientras están hablando, a la sobrina de Irmak le entra otra llamada de una amiga y le dice a su madre que va a colgar. Karsu le pide que no lo haga y la pequeña, inocentemente, le recuerda que ahora se ven todos los días en el colegio. Lo que no saben los niños es que Reha está detrás de la puerta, escuchando toda la conversación.

A la mañana siguiente, Reha le pregunta a su hija si ha estado viendo a su madre en el colegio, pero Tilsim lo niega. Sin embargo, el empresario no se fía de sus palabras y, cuando deja a los niños en el colegio, espera dentro del coche y la ve aparecer. El vigilante de seguridad le confirma al hermano de Lale que la hermana de Irmak trabaja en el comedor.

Reha contiene su rabia y urde un plan para que la policía la detenga a las puertas del colegio. Lleva a los niños al centro y espera en el patio a que llegue su exmujer. Cuando la ve aparecer, los agentes la llevan a comisaría, tras haber sido denunciada por Reha por violar la sentencia de custodia y por sustracción de menores. Ella lo niega, pero él le recuerda que ha empezado a trabajar en el colegio para ver a sus hijos a escondidas. Tilsim y Deniz lloran desconsoladamente. No quieren separarse de su madre.