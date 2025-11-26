Momento destacado
La crueldad de Reha no tiene límites: manda detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas
Reha descubre que su exmujer trabaja en el comedor del colegio para estar cerca de sus hijos y, tras denunciarla por violar la sentencia de custodia, provoca su detención delante de todos. Tilsim y Deniz, destrozados, presencian cómo se la llevan.
Tilsim celebra una fiesta temática en casa de su padre por todo lo alto. Sus amigas están encantadas y eso la llena de felicidad. Para la niña es muy importante que sus compañeras del colegio vean que vive en un chalet rodeado de comodidades y lujo.
Por la noche, recibe una llamada de Karsu y Filiz y les explica que Hande le ha organizado una fiesta a la que han acudido todas sus amigas. Mientras están hablando, a la sobrina de Irmak le entra otra llamada de una amiga y le dice a su madre que va a colgar. Karsu le pide que no lo haga y la pequeña, inocentemente, le recuerda que ahora se ven todos los días en el colegio. Lo que no saben los niños es que Reha está detrás de la puerta, escuchando toda la conversación.
A la mañana siguiente, Reha le pregunta a su hija si ha estado viendo a su madre en el colegio, pero Tilsim lo niega. Sin embargo, el empresario no se fía de sus palabras y, cuando deja a los niños en el colegio, espera dentro del coche y la ve aparecer. El vigilante de seguridad le confirma al hermano de Lale que la hermana de Irmak trabaja en el comedor.
Reha contiene su rabia y urde un plan para que la policía la detenga a las puertas del colegio. Lleva a los niños al centro y espera en el patio a que llegue su exmujer. Cuando la ve aparecer, los agentes la llevan a comisaría, tras haber sido denunciada por Reha por violar la sentencia de custodia y por sustracción de menores. Ella lo niega, pero él le recuerda que ha empezado a trabajar en el colegio para ver a sus hijos a escondidas. Tilsim y Deniz lloran desconsoladamente. No quieren separarse de su madre.
