Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca antes

Se encuentran de casualidad en una cafetería y Gabriela se enfrenta a él para que se aleje de su nieto.

Pasión de gavilanes - Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca lo habíamos visto

Nova
Norma estaba en una cafetería con su amiga Emilce, Gabriela y su hijo y justo aparece de casualidad nada más y nada menos que Juan, que se acerca a ver a su hijo.

Cuando Gabriela se da cuenta le grita que se aleje de el pequeño y cuando Norma descubre la escena acude corriendo a poner paz. Y toma la decisión de poner a Juan David, que así se llama el pequeño, en manos de su padre, que no puede evitar las lágrimas.

Gabriela le advierte que no vuelva a dejar que lo vea y Norma miente. En realidad, va a encontrarse con Juan todas las semanas en el campo. Aunque no puedan verse en otro sitio, ahora que comparten tierras, se verán allí.

Por otra parte, Sarita acude con Jimena a la tienda de modas de Leandro y pide un cambio de armario, lo que hace sospechar a los demás. ¿Por qué de pronto a Sarita le interesa tanto su imagen y su vestimenta?

Además, Gabriela empieza a desconfiar de la madurez de Sara para que lleve los asuntos de la hacienda y decide pedirle a Fernando, aunque ya esté divorciado de Norma, que sea él quien se encargue de los negocios.

Rosario por su parte está muy disgustada con Armando porque, tras su viaje juntos, todo el dinero que gana cantando se lo queda su nuevo marido.

