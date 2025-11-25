Amor sin límite

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos para estar cerca de ellos y vive un momento aterrador

Karsu consigue un trabajo en el colegio donde estudían sus hijos y allí presencia como su pequeña Selin sufre una aparatosa caída.

Karsu acude a Hasan, desesperada. Ha descubierto a qué colegio van Deniz, Tilsim y Selin, pero no le dejan ver a sus hijos y le pide al padre de Atilla que la ayude a conseguir un trabajo en el centro escolar, así podría estar cerca de sus pequeños. Hasan consigue que la hija de Filiz trabaje en el comedor del colegio, y ella no puede estar más feliz.

¿Cómo reaccionará Reha si llega a descubrir que su ex trabaja allí?

Karsu pide ayuda a Hasan para poder ver a sus hijos

Karsu comienza a trabajar en la escuela y se encuentra con Tilsim en los pasillos. La niña se alegra de verla, pero no quiere que sus compañeras sepan que su madre trabaja en el comedor. Es muy orgullosa y no quiere admitir que su madre tiene problemas económicos. La pequeña le promete que no le dirá a su padre que está allí trabajando.

Karsu se reencuentra con Tilsim

La hermana de Irmak busca a Deniz y consigue hablar con él. El pequeño le admite que la echa mucho de menos y que desea volver a casa con ella. Karsu le pide que guarde el secreto y que no se lo cuente a Selin, para evitar que Reha lo acabe descubriendo. "Muy pronto volveremos a estar todos juntos", le dice a su hijo para animarlo".

Karsu estrecha entre sus brazos a Deniz: "Muy pronto volveremos a estar todos juntos"

Después, se acerca a la guardería donde está su hija Selin para verla desde lejos. La pequeña está jugando en el patio, con otros niños, y Karsu no puede evitar llorar al verla. No puede acercarse a ella y se le parte el alma.

Karsu se emociona al ver a Selin

Al día siguiente, Selin sufre una aparatosa caída en el colegio y se disloca el hombro. Karsu acude al hospital para estar con ella y, cuando llega Reha, discute con su exmujer. Le recuerda que no puede ver a sus hijos y cree que está allí porque Hasan y los suyos les están siguiendo y le han informado de lo que le ha ocurrido a su pequeña.

Para salir del paso, la hija de Filiz le cuenta que está en el hospital porque ha ido a hacerse una revisión y que ha sido pura casualidad. La niña les pide que dejen de pelearse.

