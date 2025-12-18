Hermanos

Ömer y Süsen sellan su compromiso tras una pedida de mano por todo lo alto

La historia de amor de Ömer y Süsen da un giro decisivo. Lo que iba a ser una boda en secreto acaba convirtiéndose en una pedida de mano tradicional, rodeados de familiares y amigos, después de superar dudas, accidentes y la oposición inicial de Süreyya.

Ömer y Süsen estaban decididos a casarse en secreto. La joven quería empezar una nueva vida junto a su amado tras descubrir que su madre mantenía una relación con Akif, algo que no podía aceptar. Para marcharse de casa, Süsen veía una única salida: casarse con Ömer.

Aunque él dudó al principio, fue finalmente Ömer quien dio el paso y le pidió matrimonio. Sin embargo, sus planes se vieron truncados cuando Oğulcan empujó accidentalmente a su primo por las escaleras, poniendo en peligro la boda y la salud del joven.

Una vez Ömer se recupera, la pareja decide contarle a Orhan su intención de casarse. Él es tajante: no pueden hacerlo a escondidas. Si quieren dar ese paso, debe ser siguiendo la tradición y con el apoyo de la familia.

Süsen habla entonces con su madre. Aunque Süreyya se muestra reticente y considera que son demasiado jóvenes, acaba aceptando el matrimonio. Poco después, Ömer y su familia acuden a casa de Süsen para pedir oficialmente su mano.

¿Habrá nuevas bodas a la vista?

La pedida de mano se convierte en una gran celebración, con la presencia de familiares y amigos. Tras aceptar que su hija se case con un Eren, Ömer y Süsen sellan su compromiso intercambiando los anillos, felices y más unidos que nunca.

Durante la celebración, Süsen lanza una pregunta que siembra nuevas ilusiones: ¿quién será el siguiente en pasar por el altar? Bert sueña con casarse con Aybike, aunque Oğulcan le recuerda que antes deben centrarse en sus estudios. Mientras tanto, Tolga y la hermana de Sarp también quedan en el punto de mira. ¿Habrá nuevas bodas a la vista?

