Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante

Memo finge haber cumplido la orden de asesinar a Rosario y esconde a la cantante en su casa mientras Armando cree que su esposa ha muerto.

Armando ordena a uno de sus secuaces asesinar a Rosario. Los celos le consumen y no soporta la idea de que su mujer lo engañe con otro hombre. Por eso, manda a Memo, su fiel servidor y mano derecha, a hacer desaparecer a la cantante.

El plan consiste en llevar a Montes hasta un lago y dispararle allí para después arrojar su cuerpo al agua. Sin embargo, en el último momento, Memo decide perdonarle la vida. Entonces, llegan a un pacto: Rosario le promete que estará a su lado cuando acabe con Armando. Él acepta su propuesta y la esconde en su casa para que nadie pueda verla.

Más tarde, Memo acude a la mansión de su jefe para comunicarle que su esposa ha muerto. Le asegura que le disparó y que luego lanzó el cuerpo al fondo del lago, con un bloque de cemento atado a sus piernas. Armando, conmocionado, le pide que sea discreto y elimine cualquier rastro de Rosario: si alguien descubre que ha fallecido, todos lo señalarían a él y acabaría en prisión.

Lo que Armando no imagina es que su hombre de confianza lo ha traicionado… y que Rosario sigue viva.

