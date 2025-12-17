Así ha estado presente Pasión de gavilanes en Antena 3: apariciones e hitos que nunca olvidaremos

Igual te parece que fue ayer, pero ya hace 20 años desde que Pasión de gavilanes llegó a España. 20 años han dado para mucho y con razón no podemos olvidar a sus protagonistas, si llegamos a verlos en todas partes.

Repasamos las apariciones de los actores de Pasión de gavilanes en otras series y programas de Antena 3.

Juan Alfonso Baptista en 'Tu cara me suena'

Nadie esperaba ver a 'El Gato' en el plató de Tu cara me suena, pero todo puede pasar. El actor acudió al programa presentado por Manel Fuentes para celebrar el 30º aniversario de Antena 3.

Pero el encuentro no fue casual. La cantante María Isabel, que por entonces era concursante del programa, imitaba a Rosario Montes en Pasión de gavilanes. Y adivinad quién fue su compañero de escena: el mismísimo Juan Alfonso Baptista. Puedes volver a ver esa actuación aquí.

Michel Brown y Juan Alfonso Baptista en 'Aquí no hay quien viva'

Todos sabemos que salir en la serie del momento era señal de ser alguien muy importante. Aquí no hay quien viva coincidió en emisión con el bombazo de la telenovela que cruzó el mundo y consiguieron a dos de sus protagonistas para hacer un cameo. ¡Y qué cameo!

Michel Brown y Juan Alfonso Baptista se colaron en un sueño de Belén, interpretada por Malena Alterio. Belén no destacaba precisamente por tener mucha suerte en el amor, pero en su sueño los dos hermanos Reyes se peleaban por ella y, solo de pensar en la manera tan sensual en que la trataban, nos quedaríamos soñando para siempre también.

Juan Pablo Shuk en 'El Barco'

Seguramente te darías cuenta en su día, pero los hermanos y hermanas de Pasión de Gavilanes no fueron los únicos que se quedaron por España.

Juan Pablo Shuk, el malvado Fernando Escandón, se convirtió en Ernesto Gamboa y viajó a bordo del Estrella Polar, el siniestro buque que sobrevivió en el fin del mundo en la serie El barco. Spoiler: no, en esta serie tampoco era bueno.

Michel Brown en 'Física o Química'

Tras su éxito en Pasión de gavilanes el actor recibió muchas propuestas de trabajo y su estancia en España hizo que iniciara proyectos aquí. Así terminó participando en Física o Química, interpretando a Miguel, un profesor de Tecnología y Teatro.

Hace unos años el actor se encontró en la televisión de Colombia con un capítulo de esa serie en la que salía él y lo mencionó en sus redes sociales. Está claro que España le marcó como él nos marcó aquí.

Danna García en '¿Dónde estás corazón?'

La actriz que dio vida a la increíble Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes apareció en el programa que presentaba Jaime Cantizano los viernes por la noche y que era el programa del momento, ¿Dónde estás corazón?

La protagonista de la serie más famosa de la época no podía faltar e incluso cantó la sintonía de la serie en directo.

Mario Cimarro en 'El cuerpo del deseo'

Las fans del mayor de los hermanos Reyes pudieron seguir disfrutando de su presencia en Nova, porque el actor participó en El cuerpo del deseo. En esta serie interpretó a un humilde campesino, Salvador Cerinza, que por unas circunstancias inexplicables termina siendo portador del alma del adinerado Pedro José Donoso cuando este fallece.

Si nos tenemos que reencarnar en alguien, no nos importaría hacerlo en alguien como Mario Cimarro.

Juan Alfonso Baptista en 'Cada día'

Danna García no fue la única que pisó algún que otro plató de televisión en España. En el año 2005, hace justo 20 años, en pleno apogeo de Pasión de gavilanes en nuestro país, Juan Alfonso Baptista visitó el programa de Antena 3 Cada día que presentaba María Teresa Campos.

En esos momentos el actor era uno de los hombres más deseados del momento y todos quería entrevistarlo, tenerlo cerca y preguntarle por sus secretos más íntimos o ponerlo al teléfono con su madre.

Zarich León y Jorge Cao en 'Cada día'

La grandísima Rosario de Pasión de gavilanes también pasó por el sofá de 'Cada día' y María Teresa Campos tuvo la oportunidad de entrevistar a una de las actrices más destacadas de Pasión de gavilanes.

En esta entrevista descubrimos que no podía ser más maravillosa.

Y el abuelo de las hermanas Elizondo también pasó por el mismo plató y nos dejó claro que no es inválido, como su personaje en Pasión de gavilanes, y que además tiene mucho ritmo. ¡Cantó en directo junto a la presentadora! ¡Qué momentos nos deja la televisión para la historia!

Michel Brown y El Gato en 'Estoy por ti'

Volvimos a ver a los hermanos separados, pero también juntos. Michel Brown y El Gato fueron padrinos en 'Estoy por ti', el programa de citas que presentaba Anabel Alonso. Primero los actores estuvieron aconsejando a los concursantes. Pero después, Michel Brown se quedó presentando él mismo el formato. ¿Triunfó el amor?

En Atresmedia hemos tenido la suerte de disfrutar de esta serie y ahora la tenemos de nuevo, con la emisión de su primera temporada al completo los sábados y domingos a las 18:00h en Nova.