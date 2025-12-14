Pasión de Gavilanes

Ruth se derrumba y encuentra consuelo en Eva durante su primera noche en la hacienda Trueba

Ruth se ha instalado definitivamente en la hacienda Trueba, pero no logra conciliar el sueño. La joven no puede dejar de pensar en quienes hasta ahora creía que eran sus padres y, en plena madrugada, Eva la encuentra mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos.

La empleada de los Reyes intenta consolarla y le recuerda que su vida está a punto de cambiar. "Los Reyes te quieren como si fueras su propia hermana", le dice con cariño. Ruth agradece enormemente sus palabras y el apoyo que está recibiendo en la casa.

Eva le confiesa que la aprecia con todo su corazón y que puede contar con ella para lo que necesite. "Estoy muy agradecida con todos", responde la joven antes de fundirse en un abrazo con quien, sin saberlo, es su verdadera madre. La gran incógnita sigue siendo: ¿hasta cuándo Eva podrá ocultar la verdad?

