La complicidad entre Bora y Karsu crece fuera del trabajo y Ayça comienza a ser consciente

Kivanç ha invitado a Karsu a su local de copas para pasar una noche divertida entre amigos. Su hermana Irmak, que trabaja allí, la recibe con los brazos abiertos, junto a Mert Melek, que ameniza la velada con su música. A la cita acude también Bora.

La madre de Deniz se siente incómoda al verlo. No deja de ser su jefe y no sabe cómo tratarlo fuera del entorno laboral, ya que el empresario es un hombre serio y poco dado a las confianzas.

Karsu, sin embargo, se lo está pasando muy bien. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Un hombre se fija en ella y se acerca a hablarle, lanzándole piropos de manera insistente, algo que no pasa desapercibido para Bozbeyli. "Déjala, la estás incomodando", asevera Bora con gesto serio.

El comentario no sienta nada bien al hombre, que estaba intentando ligar con la madre de Tilsim. La tensión va en aumento y, sin saber muy bien cómo, la situación desemboca en una acalorada discusión que termina convirtiendo el local de copas en una auténtica batalla campal. Implicados y no implicados comienzan a pelearse.

Lo que prometía ser una velada divertida acaba de la peor manera posible. Todos terminan en comisaría. Por suerte, Bora se pone en contacto con sus abogados y consiguen salir sin cargos.

Filiz y su marido, Hasan, al descubrir lo ocurrido, se toman a risa lo sucedido, sobre todo cuando descubren que Bora ha sido el responsable del altercado por intentar poner freno a un hombre que estaba tirándole los tejos a la madre de Selin.

A la mañana siguiente, Bora llama a Karsu a su despacho y le pide que no haga planes esa noche, ya que debe acompañarle a un evento. La hermana de Irmak quiere saber cuál es el código de vestimenta, pero él le asegura que no se preocupe, que ya tiene un vestido para ella.

Esa misma noche, la hija de Filiz se prepara para el evento y no puede estar más guapa. Está radiante con el vestido que el empresario le ha enviado. Bora la espera en la puerta de su urbanización y Ayça descubre que su prima ha quedado con el prestigioso hombre de negocios. Se queda en shock al verlos juntos y profundamente triste al intuir que entre ellos podría haber algo más que una simple relación laboral.