La boda secreta de Ömer y Süsen se aplaza tras un enfrentamiento fortuito con Oğulcan que podía haber terminado en tragedia

Ömer y Süsen están convencidos de su decisión: casarse en el registro civil en secreto, sin que ninguno de sus familiares llegue a enterarse. Ilusionada con el paso que está a punto de dar, la joven se arregla para la ocasión y luce un vestido rosa que resalta su felicidad. Al verla preparada, Ömer no puede ocultar su emoción y se muestra plenamente seguro del camino que han elegido juntos.

La complicidad entre ambos queda patente cuando Süsen le dedica unas palabras llenas de amor: "Te querré hasta el fin de mis días Ömer". El momento culmina con un abrazo sincero que refleja la ilusión que comparten ante su inminente boda.

Sin embargo, la calma se rompe poco después. Ömer acude a una floristería para comprar un ramo para su novia y allí se encuentra con su primo Oğulcan, que llega visiblemente alterado. Nada más verlo, estalla contra él: "Como te atreves a meterme en el calabozo". El joven está profundamente dolido por la denuncia que Ömer ha presentado en su contra.

La denuncia tiene su origen en lo sucedido la noche anterior, cuando Oğulcan acudió junto a Sarp a la tienda donde trabaja Ömer y destrozaron todo el mobiliario. El enfrentamiento verbal va subiendo de tono y Ömer, incapaz de entender la actitud de su primo, le lanza una dura advertencia: "Deja de ser el perrito faldero de Sarp".

La frase provoca una reacción descontrolada. Oğulcan pierde los nervios y empuja con fuerza a Ömer, que cae por las escaleras y se golpea violentamente en la cabeza. La escena deja a todos paralizados al ver al joven en el suelo, sangrando.

Afortunadamente, el accidente no tiene consecuencias graves y Ömer consigue recuperarse en el hospital. Sin embargo, el golpe da al traste con los planes de boda que él y Süsen habían preparado con tanta ilusión, obligándolos a posponer su enlace.

La familia respira aliviada al saber que Ömer no corre peligro, incluido Oğulcan, que no deja de llorar tras ver a su primo herido. Aunque intenta hablar con él, Ömer le deja claro que no es el momento. Ambos tendrán ocasión de aclarar lo ocurrido cuando el joven esté completamente recuperado.