Sarita y Jimena llegan a la conclusión de que Eva es la madre de Ruth

Martin revela en plena cena que Ruth no es hija de Raquel y despierta la furia de Gabriela.

Ruth continúa viviendo con los Reyes y Raquel y sus amigas deciden ir a su hacienda a buscarla. Pero llegan con tan malas intenciones que Juan y sus hombres les dan un escarmiento. Raquel consigue hablar con Ruth, pero ella dice que necesita un tiempo alejada de ella para pensar en todo.

El altercado ocurrido llega hasta la hacienda Elizondo donde Gabriela arremete de nuevo contra los Reyes por tratar de forma tan brusca a Raquel. Piensa que Ruth fue muy desconsiderada siendo su propia hija, ante lo cual Martin no puede callarse y le dice que Ruth no es su hija. Gabriela se enfada mucho ante la revelación de Martín, ya que le pidió expresamente que no contase nada.

Más tarde, Jimena no puede parar de pensar en quién será la madre biológica de Ruth y Sarita llega a la conclusión de que fue Eva, una mujer que tuvo que dar a su hija en adopción a un matrimonio cercano a la familia.

Además, dice que entiende que Eva ayudase a los Reyes como venganza contra Gabriela y se arrepiente de haberse portado tan mal con ella cuando se enteraron.

Lo que no saben es si Ruth ya sabrá que su madre es Eva o todavía no.

