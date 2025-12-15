Martín promete a Gabriela que no contará quién es la madre de Ruth

Ruth ya descubrió que Raquel no es su verdadera madre y ha tomado la decisión de irse a vivir con los hermanos Reyes. Esto supone un quebradero de cabeza para Jimena, por ejemplo, que piensa que siempre estuvo enamorada de Óscar.

Aunque ellos la quieren como a la hermana que perdieron.

Martín por su parte opina que ya no se puede ocultar al resto del mundo que Ruth no es hija de quien pensaban, pero Gabriela le pide que bajo ningún concepto revele quién es la madre biológica.

Martín decide no meterse más en ese asunto. Pero lo que no puede dejar pasar por alto es la despedida de Olegario por culpa de Fernando. Hasta los propios vaqueros amenazan con abandonar el trabajo en la hacienda si él sigue dándoles orden.

¿Se dará cuenta Gabriela?