Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Martín promete a Gabriela que no contará quién es la madre de Ruth

Ahora que Ruth ya sabe que Raquel no es su madre, la gente va a empezar a especular y es más difícil guardar el secreto.

Pasión de gavilanes - Martín promete a Gabriela que no contará quién es la madre de Ruth

Publicidad

Nova
Publicado:

Ruth ya descubrió que Raquel no es su verdadera madre y ha tomado la decisión de irse a vivir con los hermanos Reyes. Esto supone un quebradero de cabeza para Jimena, por ejemplo, que piensa que siempre estuvo enamorada de Óscar.

Aunque ellos la quieren como a la hermana que perdieron.

Martín por su parte opina que ya no se puede ocultar al resto del mundo que Ruth no es hija de quien pensaban, pero Gabriela le pide que bajo ningún concepto revele quién es la madre biológica.

Martín decide no meterse más en ese asunto. Pero lo que no puede dejar pasar por alto es la despedida de Olegario por culpa de Fernando. Hasta los propios vaqueros amenazan con abandonar el trabajo en la hacienda si él sigue dándoles orden.

¿Se dará cuenta Gabriela?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Martín promete a Gabriela que no contará quién es la madre de Ruth

Martín promete a Gabriela que no contará quién es la madre de Ruth

Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante

Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante

Ruth se derrumba y encuentra consuelo en Eva durante su primera noche en la hacienda Trueba

Ruth se derrumba y encuentra consuelo en Eva durante su primera noche en la hacienda Trueba

Ruth abandona a doña Raquel y Calixto y se instala en la hacienda de los hermanos Reyes
Momento destacado

Ruth abandona a doña Raquel y Calixto y se instala en la hacienda de los hermanos Reyes

La boda secreta de Ömer y Süsen se aplaza tras un enfrentamiento fortuito con Oğulcan que podía haber terminado en tragedia
Momento destacado

La boda secreta de Ömer y Süsen se aplaza tras un enfrentamiento fortuito con Oğulcan que podía haber terminado en tragedia

Franco se planta ante Rosario y reafirma su amor por Sara
Momento destacado

Franco reafirma su amor por Sara

El joven Reyes deja claro a Sara que su relación con Rosario terminó para siempre y que solo tiene ojos para ella.

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre
Momento destacado

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Ruth queda devastada al conocer la verdad sobre su origen, pero doña Raquel aún no se atreve a confesarlo todo y asegura que la recogió en un orfanato.

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça

Publicidad