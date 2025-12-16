Ayanç despliega todos sus encantos y pone en marcha un plan para conquistar a Bora

Kivanç se ha hecho muy amigo de Bora y lo invita a la reapertura de su club. El empresario acepta encantado e Irmak le pide a su hermana que acuda al evento para poder coincidir con su jefe. Sin embargo, ella tiene otros planes: le ha prometido a su hijo Deniz leerle un cuento y dormir con él. El pequeño no ha tenido un buen día en el colegio y su madre quiere estar a su lado porque está muy triste.

Por la noche, al local acuden todos y también Ayanç, tras enterarse de que el empresario estará allí. Llega acompañada por Lale y no se separa de Bora durante toda la velada. El prestigioso hombre de negocios causa sensación en el club de Kıvanç y la prima de Karsu se acerca a él con actitud cariñosa, logrando que el resto de mujeres que lo rodean se aparten. Esta situación beneficia a Ayanç, que desea que Bora no pierda su interés por ella.

Ya de madrugada, Bora se ofrece a llevar a la sobrina de Filiz a casa y ella acepta encantada. Sin embargo, no quiere que la noche termine e insinúa al empresario su intención de seguir disfrutando de su compañía. Bozbeyli la invita a su casa y ella acepta sin dudarlo. Parece que ha conseguido lo que quería…Pero, ¿qué ocurrirá entre ellos? ¿Acabarán viviendo una noche de pasión?