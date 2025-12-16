Rosario planea acabar con la vida de Armando desde su refugio para poder recuperar la suya

Rosario se ha convertido en una fugitiva desde que Armando ordenó su muerte pero ella sobrevivió. En el bar todo el mundo piensa que se ha ido del bar y ha dejado a Armando, que es la versión que ha extendido él, aunque sabe, o más bien cree que está muerta.

Pero lo cierto es que Rosario está con uno de los hombres de Armando que simpatiza con ella. Ahora es cuando Rosario le pide que sea él quien acabe con la vida de su marido, para poder regresar y ganar dinero a su muerte.

Pero el plan tampoco sale bien.