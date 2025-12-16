Pasión de Gavilanes

Rosario planea acabar con la vida de Armando desde su refugio para poder recuperar la suya

Los hombres de Armando también tenían como misión acabar con la vida de la cantante y han decidido hacerle creer que así es.

Pasión de gavilanes - Rosario planea acabar con Armando desde su huida

Rosario se ha convertido en una fugitiva desde que Armando ordenó su muerte pero ella sobrevivió. En el bar todo el mundo piensa que se ha ido del bar y ha dejado a Armando, que es la versión que ha extendido él, aunque sabe, o más bien cree que está muerta.

Pero lo cierto es que Rosario está con uno de los hombres de Armando que simpatiza con ella. Ahora es cuando Rosario le pide que sea él quien acabe con la vida de su marido, para poder regresar y ganar dinero a su muerte.

Pero el plan tampoco sale bien.

Rosario planea acabar con la vida de Armando desde su refugio para poder recuperar la suya

La joven Ruth huye de la hacienda de doña Raquel y Calixto y se refugia en la hacienda Trueba con los hermanos Reyes, sin saber que Eva es, en realidad, su verdadera madre.

Cuando Ömer y Süsen estaban a punto de casarse en secreto en el registro civil, un encuentro fortuito del hermano de Emel con Oğulcan termina de la peor manera.

