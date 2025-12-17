Bora es todo un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Bora le paga a Ayça con la misma moneda. La prima de Karsu jugó con sus sentimientos y ahora él hace exactamente lo mismo con ella. La invita a su casa a medianoche y Ayça acepta, convencida de que van a pasar la noche juntos. Pero nada más lejos de la realidad: el empresario le ofrece la habitación de invitados para que duerma allí. Ayça no entiende a qué está jugando Bozbeyli y arde de rabia al sentirse rechazada.

A la mañana siguiente, la sobrina de Filiz aparece en el salón en albornoz, decidida a seducirlo. Sin embargo, Bora ni siquiera levanta la vista del portátil y, cuando ella le propone desayunar juntos, él le responde que tiene una reunión de trabajo importante.

Tras su marcha, llega Karsu. Bora había quedado con ella para trabajar en casa, aunque parece haberse olvidado… o quizá sea una estrategia para observar su reacción al encontrar allí a su prima.

Al oírla llegar, Ayça se cambia de ropa y se pone una camisa de Bora para hacer creer a Karsu que ha pasado una noche de pasión con el empresario. Y lo consigue: la ex de Reha no puede ocultar sus celos y decide quedarse esperando al empresario.

Cuando Bora regresa, nota a Karsu distante, seria, incapaz de mirarle a los ojos. Los celos la consumen y teme que su prima haya logrado conquistar su corazón. Finalmente, Karsu se marcha tras entregarle unos documentos importantes.

Con las prisas, se deja un dossier crucial y esa misma noche regresa a la mansión para recuperarlo. La casa está a oscuras: se ha ido la luz. Bora aprovecha la situación y la besa. ¿Cómo reaccionará Karsu? ¿Se dejará llevar o se enfrentará a él por su atrevimiento?