Amor sin límite

Bora es todo un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Ayça y Karsu se mueren por Bora. La sobrina de Filiz está dispuesta a lanzarse a sus brazos y Karsu termina besándolo.

Bora es un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Nova
Bora le paga a Ayça con la misma moneda. La prima de Karsu jugó con sus sentimientos y ahora él hace exactamente lo mismo con ella. La invita a su casa a medianoche y Ayça acepta, convencida de que van a pasar la noche juntos. Pero nada más lejos de la realidad: el empresario le ofrece la habitación de invitados para que duerma allí. Ayça no entiende a qué está jugando Bozbeyli y arde de rabia al sentirse rechazada.

Ayça se queda con las ganas de pasar una noche de pasión con Bora

A la mañana siguiente, la sobrina de Filiz aparece en el salón en albornoz, decidida a seducirlo. Sin embargo, Bora ni siquiera levanta la vista del portátil y, cuando ella le propone desayunar juntos, él le responde que tiene una reunión de trabajo importante.

Ayça intenta seducir a Bora sin mucho éxito

Tras su marcha, llega Karsu. Bora había quedado con ella para trabajar en casa, aunque parece haberse olvidado… o quizá sea una estrategia para observar su reacción al encontrar allí a su prima.

Al oírla llegar, Ayça se cambia de ropa y se pone una camisa de Bora para hacer creer a Karsu que ha pasado una noche de pasión con el empresario. Y lo consigue: la ex de Reha no puede ocultar sus celos y decide quedarse esperando al empresario.

Ayça despierta los celos de Karsu

Cuando Bora regresa, nota a Karsu distante, seria, incapaz de mirarle a los ojos. Los celos la consumen y teme que su prima haya logrado conquistar su corazón. Finalmente, Karsu se marcha tras entregarle unos documentos importantes.

Con las prisas, se deja un dossier crucial y esa misma noche regresa a la mansión para recuperarlo. La casa está a oscuras: se ha ido la luz. Bora aprovecha la situación y la besa. ¿Cómo reaccionará Karsu? ¿Se dejará llevar o se enfrentará a él por su atrevimiento?

Karsu, dolida con Bora
Bora es un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Bora es todo un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Ayça despliega todos sus encantos y pone en marcha un plan para conquistar a Bora
Ayça despliega todos sus encantos y pone en marcha un plan para conquistar a Bora

La complicidad entre Bora y Karsu crece fuera de la empresa y Ayça comienza a ser consciente
La complicidad entre Bora y Karsu crece fuera del trabajo y Ayça comienza a ser consciente

Bora invita a Karsu a un evento y se encarga de cada detalle, incluido el vestido. Cuando Ayça los descubre juntos, la escena la deja en shock y confirma lo que temía: la relación entre ambos empieza a traspasar los límites profesionales.

Ahora que Ruth ya sabe que Raquel no es su madre, la gente va a empezar a especular y es más difícil guardar el secreto.

