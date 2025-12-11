Momento destacado
"Deniz se queda conmigo": Karsu desafía a Reha y Hande amenaza con romper su matrimonio
Tras una discusión con Hande, Deniz huye de casa y se pierde en la calle. Karsu lo encuentra y lo mantiene con ella sin avisar a Reha, que denuncia su desaparición desesperado. Cuando descubre que su hijo estaba con su exmujer, el empresario explota mientras Hande, superada por la situación, plantea incluso la separación.
Deniz se marchó de casa de su padre tras una fuerte discusión con Hande. El pequeño se perdió por la calle y, afortunadamente, Karsu dio con su paradero gracias a un hombre que se lo encontró deambulando sin rumbo fijo. Al enterarse de lo ocurrido, Reha se vino abajo creyendo que le había pasado algo grave a su hijo y acudió a la comisaría para denunciar su desaparición.
El empresario no imagina que Deniz está en casa de su exmujer y, cuando lo descubre, la tacha de “cruel y psicópata” por haberle ocultado que el pequeño estaba sano y salvo a su lado.
La hija de Filiz le confiesa que ha disfrutado viéndole sufrir y asegura que no tiene intención de devolverle al niño. "Perdiste a nuestro hijo. Deniz se queda aquí conmigo", le advierte de forma amenazante.
Además, le exige que continúe pagando la escuela del pequeño y, si no accede, está dispuesta a llevarle a juicio. "Deniz ya ha abierto los ojos. Ya sabe qué es mentira y qué es verdad", le dice. También tiene unas duras palabras para Hande: "Como vuelva a gritar o a ponerle la mano encima a mis hijos, os voy a hacer la vida imposible".
Reha regresa a casa muy alterado y le cuenta a su esposa que Deniz está con Karsu. El empresario le reprocha a Hande que no haya sido capaz de cuidar de sus hijos. Ella, agotada, estalla: "Tus hijos dan muchos problemas y estoy cansada. Si no estás contento, nos separamos”. Pero el hermano de Lale no está dispuesto a divorciarse de ella.
