Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Fernando también piensa que debe de tener una razón para estar tan despistada con los asuntos de la hacienda.

Pasión de gavilanes - Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Publicidad

Nova
Publicado:

A pesar de lo que pensaba en primer lugar, Sarita ha aceptado salir con Franco, una cita, en un restaurante. Aunque todavía no ha contado nada a sus hermanas ni a su familia, que la esperan para comer.

Al echarla en falta en la mesa piensan que quizás esté con alguien, más cuando Gabriela la ve regresar toda linda y sonriente, pero sin contar nada de dónde ha estado.

Gabriela está tan preocupada por sus hijas que se lo cuenta a Fernando, que también ha reparado en que Sara ha cambiado últimamente: ya no se preocupa tanto en la hacienda, como si tuviera otras cosas en la cabeza.

Mientras tanto sus hermanas están con los preparativos de la boda de Norma y acuden a la casa de modas de Leandro para buscar vestidos, y lo que encuentran es a Óscar, que en un arrebato coge y besa a Jimena. También le pregunta si todavía cree que tienen alguna posibilidad juntos y ella le responde que ¡es posible!

¿Se alinea todo para que las hemanas Elizondo y los hermanos Reyes disfruten de su amor?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Akif, en la cuerda floja: la carta con su confesión puede llegar a manos de Ömer

Akif, en la cuerda floja: la carta con su confesión puede llegar a manos de Ömer

Bora y karsu, más unidos que nunca: la química entre ellos es más que evidente, aunque Ayça intente conquistarlo

Bora y karsu, más unidos que nunca: la química entre ellos es más que evidente, aunque Ayça intente conquistarlo

Pasiòn de gavilanes - ¡Norma y Juan se van a casar!
Momento destacado

¡Norma y Juan se van a casar!

Estos son algunos de los villanos más malvados que han pasado por Nova
20 Aniversario

Estos son algunos de los villanos más malvados que han pasado por Nova

Bora cambia por completo su actitud hacia Karsu: quiere que lleve la empresa... ¡a su lado!
Momento destacado

Bora cambia por completo su actitud hacia Karsu: quiere que lleve la empresa... ¡a su lado!

Bora lima asperezas con Karsu hasta tal punto que pretende que ella lleve la empresa junto a él. ¿Por qué es ahora más amable con la hija de Filiz? ¿Está empezando a sentir algo por ella?

Pasión de gavilanes - Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón
Momento destacado

Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Dínora ha hecho las cosas tan mal que al final todo sale a la luz delante de todos los miembros de la hacienda de los Reyes.

Bora recapacita: vuelve a contratar a Karsu tras descubrir su conmovedor gesto

Bora recapacita: vuelve a contratar a Karsu tras descubrir su conmovedor gesto

Pasión de gavilanes - Pepa invita a Martin al bar Alcalá y Gabriela va a buscarlo

Pepa invita a Martin al bar Alcalá y Gabriela va a buscarlo

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando salen a cenar juntos…y a solas

Gabriela y Fernando salen a cenar juntos…y a solas

Publicidad