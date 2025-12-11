Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

A pesar de lo que pensaba en primer lugar, Sarita ha aceptado salir con Franco, una cita, en un restaurante. Aunque todavía no ha contado nada a sus hermanas ni a su familia, que la esperan para comer.

Al echarla en falta en la mesa piensan que quizás esté con alguien, más cuando Gabriela la ve regresar toda linda y sonriente, pero sin contar nada de dónde ha estado.

Gabriela está tan preocupada por sus hijas que se lo cuenta a Fernando, que también ha reparado en que Sara ha cambiado últimamente: ya no se preocupa tanto en la hacienda, como si tuviera otras cosas en la cabeza.

Mientras tanto sus hermanas están con los preparativos de la boda de Norma y acuden a la casa de modas de Leandro para buscar vestidos, y lo que encuentran es a Óscar, que en un arrebato coge y besa a Jimena. También le pregunta si todavía cree que tienen alguna posibilidad juntos y ella le responde que ¡es posible!

¿Se alinea todo para que las hemanas Elizondo y los hermanos Reyes disfruten de su amor?