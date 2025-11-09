Hermanos

Fatma pierde la memoria tras un accidente de moto comprada con el dinero escondido: ahora nadie sabe dónde está la fortuna

Fatma sufre un grave accidente y olvida todo, incluso el lugar donde ocultó el dinero que podría cambiar el destino de los Eren.

Fatma decide sorprender a su nieto Oğulcan comprándole una moto con parte del dinero que ambos encontraron escondido en un viejo sillón de la calle. Lo que debía ser un gesto de cariño acaba en tragedia cuando la abuela de los Eren sufre un grave accidente con la moto y tiene que ser trasladada de urgencia al hospital.

Fatma sufre un aparatoso accidente de moto

La familia acude inmediatamente al centro médico, angustiada por su estado. El doctor les informa de que Fatma ha perdido la memoria, aunque asegura que sus recuerdos podrían regresar poco a poco con el tiempo. La noticia deja a todos desolados, pero especialmente a Oğulcan, que no puede dejar de pensar en el dinero oculto.

Desesperado, el joven le confiesa a su padre en el hospital que son ricos y que el dinero que encontraron podría cambiar sus vidas. Orhan, atónito, no da crédito a lo que oye. "Si no recupera la memoria, nunca sabremos dónde lo escondió", lamenta el primo de Ömer.

Tras recibir el alta, Fatma regresa a casa, pero Oğulcan no se rinde. Día tras día intenta que su abuela recuerde dónde guardó la fortuna, pero todo esfuerzo parece en vano. La mujer sigue sin recordar nada de aquel misterioso hallazgo.

Mientras tanto, la familia Eren sueña con lo que haría si ese dinero apareciera. En una conversación llena de ternura, Aybike le pregunta a su padre qué deseo cumpliría si finalmente dieran con el escondite del dinero. Orhan le confiesa: "Me encantaría tener una pequeña tienda de comestibles… y si tuviera mucho dinero, una cadena de supermercados me haría muy feliz".

Orhan tiene claro lo que haría si fuera rico

Sus palabras resumen el deseo de toda la familia: dejar atrás los problemas económicos y empezar una nueva vida. Pero, ¿serán capaces de encontrar el dinero antes de que sea demasiado tarde?

