Cansu encuentra la confesión de Akif y descubre la verdad sobre la muerte del padre de Ömer

Cansu solo quiere tomar un poco de aire fresco y disfrutar de un té en el porche. Sin embargo, un pequeño accidente lo cambia todo. Cuando se le cae el móvil al suelo y se agacha para recogerlo, descubre una carta tirada en la entrada. Movida por la curiosidad, la hija de Orhan la recoge y no puede evitar abrirla.

A medida que avanza en la lectura, su rostro pasa de la sorpresa al miedo. La carta contiene la confesión de Akif, en la que admite haber sido el responsable de la muerte del padre de Ömer. Un secreto que nadie más debería conocer.

Lo que Cansu desconoce es que, tras descubrir gracias a Süreyya que no está enfermo y que Nebahat le ha mentido sobre su diagnóstico, Akif intenta desesperadamente impedir que esa carta llegue a manos equivocadas. Le pide a Tolga que la destruya, pero Öğulcan, al llevarse la chaqueta donde estaba escondida, acaba dejándola olvidada en casa de su familia. Así, por casualidad, la carta termina en manos de Cansu, que ahora también conoce el gran secreto de Akif.

En ese preciso instante, mientras sostiene la carta, Ömer aparece por sorpresa en el porche y la pilla con el sobre en la mano. ¿Debe contarle lo que ha descubierto? ¿O será mejor callar y protegerlo de un dolor que podría cambiarle la vida?

Agitada por la situación, Cansu se refugia en su habitación para intentar asimilar lo ocurrido. Minutos después, decide hablar con Ömer sobre la muerte de Veli. Él, sin sospechar nada, le explica que su padre "se cayó accidentalmente desde la cuarta planta de una obra" y que "falleció en el acto antes de que pudieran trasladarlo al hospital".

La hija de Orhan quiere saber si su primo imagina que pudo haber sido asesinado, pero Ömer se sorprende por tantas preguntas. Ella, para salir del paso, asegura que "solo tiene curiosidad porque Orhan le habló muy bien de él".

Ahora, Cansu guarda un secreto capaz de destruir a la familia, mientras el verdadero culpable, Akif, sigue intentando borrar las huellas de su confesión.