Fernando descubre a Franco y Sara besándose y se lo cuenta a Rosario

Prometió a Gabriela que averiguaría con quién se ve a escondidas Sara y ahora va a chantajearla con ello.

Sara y Franco siguen compartiendo besos a escondidas, aunque su relación está a punto de dejar de ser un secreto.

Fernando prometió a Gabriela averiguar por quién estaba perdiendo la cabeza Sarita y lo ha descubierto: la persigue cuando va a encontrarse con su amante que no es otro que ¡Franco Reyes! y ve cómo se besan.

Antes que a nadie Fernando corre a contárselo a Rosario, que, aunque casada con Armando, un hombre que la maltrata, y con aventuras con otros muchachos, en el fondo siegue enamorada de Franco.

Se va a liar tanto que normal que Sara no quiera contárselo ni a su hermana Jimena, con la que comparte habitación todas las noches.

