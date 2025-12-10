Bora y karsu, más unidos que nunca: la química entre ellos es más que evidente, aunque Ayça intente conquistarlo

Karsu está en casa de Bora preparando la ropa que el empresario va a llevar a la fiesta que ha organizado, con la ayuda de la hija de Filiz, para un amigo que va a contraer matrimonio con su novia en la India. El empresario se arregla y la madre de Tilsim hace lo propio. Para la ocasión, luce un vestido blanco vaporoso muy favorecedor. Bora se queda ensimismado al verla bajar las escaleras ya preparada. Está radiante y él no duda en decírselo. Además, como agradecimiento por el homenaje que organizó a su hermano fallecido, le regala una pulsera preciosa. Ella le da las gracias por el bonito detalle.

Ya en la celebración, Karsu se queda de piedra al ver allí a Ayça. Su prima se ha autoinvitado y le hace creer que está en la fiesta porque Bora se lo ha pedido.

La sobrina de Filiz deja a todos hipnotizados al bailar una danza hindú junto a unas bailarinas. La hermana de Irmak, aunque no quiera admitirlo, está celosa. Teme que su prima acabe conquistando al empresario… y no va mal encaminada. Ayça solo ansía casarse con un hombre rico que la colme de regalos y lujos.

Al día siguiente, Karsu recibe una llamada de su jefe encargándole que envíe a Ayça 41 rosas blancas. Ella sabe que las rosas rojas significan que el empresario quiere romper con su pareja, pero… ¿qué implican las rosas blancas para él? ¿Estará interesado en la prima de Karsu? Esa duda empieza a inquietarla cada vez más.

Unos días más tarde, y de camino a una reunión de trabajo, Karsu recibe una llamada de un desconocido que afirma haber encontrado a Deniz deambulando solo por la calle. La hija de Filiz acude enseguida a buscarlo y Bora la acompaña. El pequeño se ha escapado de casa de su padre tras discutir con Hande. La mujer de Reha no soporta el desorden en casa y Tilsim, Deniz y Selin siempre lo dejan todo tirado, algo que la tiene desesperada.

Bora los lleva a casa de Filiz y, durante el trayecto, Deniz le confiesa a su madre que está muerto de hambre y le pide una hamburguesa. Bozbeyli se ofrece a llevarlos a un restaurante para complacer al pequeño. Al descubrir que Bora tiene una fábrica de chocolate, Deniz se emociona, y el empresario promete enseñársela otro día.