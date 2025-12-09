Bora cambia por completo su actitud hacia Karsu: quiere que lleve la empresa... ¡a su lado!

A Karsu le crecen los problemas. Estaba convencida de que Yan iba a aceptar el divorcio, pero, finalmente, lo rechaza y asegura ante un juez que no desea separarse de ella. "Aunque sea una mala madre y sea infiel, todavía la quiero", declara ante el magistrado. La hija de Filiz se queda de piedra al escuchar el testimonio del amigo de Kivanç. Ni se imagina que tiene deudas y que Reha estaba dispuesto a echarle una mano si se negaba a concederle la anulación matrimonial.

Tan decaída está Karsu que decide refugiarse en su trabajo, ahora que Bora la ha vuelto a contratar para su empresa. Parece que la relación laboral entre el empresario y ella va mejor.

Su jefe le ha pedido que organice una fiesta para celebrar la inminente boda, a la que él no podrá asistir, de un amigo suyo que va a casarse con su novia en la India, y le ruega que acuda a su casa para elegir la vestimenta para dicho evento.

En medio de la conversación con la hija de Filiz, el empresario le pregunta por su compañera de trabajo y la madre de Deniz le explica que no está en la oficina por un problema familiar. Él no se pone en lugar de su empleada: "Todos tenemos problemas familiares y no es una excusa", le responde muy serio. La prima de Ayça le reprocha lo que hizo con ella cuando su exmarido apareció en la empresa y la despidió. Reconoce que fue un espectáculo su enfrentamiento con Reha delante del resto de compañeros, y admite que se avergüenza de lo ocurrido.

Le confiesa que su exmarido se comporta cada vez peor con ella y se define como "una buena persona e incapaz de hacer daño a alguien". Además, asegura que adora a sus hijos y que todo lo que hace lo hace pensando siempre en su bienestar.

Bora se queda en shock al conocer la situación de Karsu con Reha y los niños, y le dice que nunca supo por lo que estaba pasando. Ella le recuerda que nunca ha sido fácil hablar con él: "Eres una persona tajante y un poco brusca", afirma sin pelos en la lengua. Y va más allá sin importarle las posibles represalias de Bozbeyli: le confiesa que sus empleados, más que respetarle, le temen.

Karsu cree que Bora la va a despedir por su sinceridad. Pero ocurre todo lo contrario. Bora quiere conocer la realidad que le rodea y su intención es que ella y él lleven la empresa juntos. Karsu acepta encantada su propuesta: "A partir de ahora seré sincera. Soy tu asistente, estoy aquí para eso", le asegura con firmeza.