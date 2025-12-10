Estos son algunos de los villanos más malvados que han pasado por Nova

En el 20 Aniversario de Nova recordamos a algunos de los villanos más temibles de las series. Sus maquiavélicos planes, sus descaradas mentiras y traiciones han dejado una huella imborrable en los espectadores, convirtiéndolos en verdaderos íconos del mal.

Recordamos a continuación a algunos de ellos que nos han dejando con el corazón en un puño con sus maquiavélicas acciones.