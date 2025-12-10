20 Aniversario
Estos son algunos de los villanos más malvados que han pasado por Nova
En el 20 Aniversario de Nova recordamos a algunos de los villanos de las series que han dejado huella entre los espectadores con sus astutas manipulaciones.
En el 20 Aniversario de Nova recordamos a algunos de los villanos más temibles de las series. Sus maquiavélicos planes, sus descaradas mentiras y traiciones han dejado una huella imborrable en los espectadores, convirtiéndolos en verdaderos íconos del mal.
Recordamos a continuación a algunos de ellos que nos han dejando con el corazón en un puño con sus maquiavélicas acciones.
- 1
Azize en Hercai
La malvada matriarca es una mujer manipuladora y retorcida con mucha gente a su alrededor que actúa bajo sus órdenes y que hace la vida imposible a Reyyan, hija de su familia rival e intenta acabar con la vida de Miran, el verdadero nieto de Nasuh, quien se convirtió en su enemigo desde que la abandonó por otra mujer. Sin embargo, la matriarca no puede evitar sentirse culpable por lo ocurrido a Miran porque ella fue quien le crio desde niño.
- 2
León Alfaro en Los ricos también lloran
Sus íntrigas, sus engaños descarados y sus traiciones contra la familia Salvatierra no cesan. Quiere apoderarse de la empresa familiar del padre de Luis Alberto y, para conseguirlo, León acaba cruelmente con la vida de don Alberto y, ante su féretro, le habla de sus crueles intenciones ahora que él no está, entre ellas, seducir a su mujer Daniela, de la que está locamente enamorado.
- 3
Julieta Lago de Si nos dejan
La joven conquistó a Sergio Carranza, casado con Alicia Montiel, y, cuando el reputado periodista quiso volver junto a su mujer, Lago intentó por todos los medios impedírselo y no dudó en hundirlo públicamente y arruinar su carrera profesional con una sarta de mentiras, asegurando que él había violado a la madre de su hijo Lucas.
- 4
Ali en Esposa Joven
La telenovela que se lleva la palma de villanos por metro cuadrado es Esposa Joven. A Zehra la obligaron los Kirman a casarse con Ali cuando tan solo era una niña y su despiadado marido acabó violándola.
- 5
Carlota de Corazón Guerrero
La hija de Augusto Ruiz Montalvo, Carlota, que estaba pérdidamente enamorada de Jesús Guerrero, intentó terminar con la vida de Mariluz, de la que estaba enamorado el hermano de Samuel y Damián, lanzándola a la piscina tras suministrarla somníferos.
- 6
Eduardo Torres de Cabo
No podemos olvidarnos del cruel Eduardo Torres de Cabo, quien fue capaz de intentar asesinar a su hermanastro Alejandro Noriega y usurpar su identidad para quedarse con sus bienes y propiedades. Además, drogó a la mujer de Noriega, Sofía Chávez, de la que estaba enamorado, para hacer creer al hermano de Vanesa que eran amantes.
- 7
Akif de Hermanos
Akif, el padre de Doruk y Melisa, causó, indirectamente, la muerte de Veli y Hatice, progenitores de los hermanos Eren. A partir de ahí, la vida de Kadir, Ömer, Asiye y Emel se convirtió en un infierno. No tenían dinero para sobrevivir y tuvieron que refugiarse en un gallinero.
- 8
Reha de Amor sin límite
Reha no acepta que Karsu quiera divorciarse de él, y hará todo lo posible para impedírselo: desde intentar quitarle la custodia de sus hijos hasta hacerle la vida imposible para que no pueda ser feliz junto a otro hombre.
