Nova estrena a partir del lunes el éxito latino Cuando seas mía, la historia de amor de Paloma y Diego entre cafetales

Nova continúa celebrando su 20 aniversario con el estreno de grandes títulos de ficción internacional. Desde el próximo lunes, 15 de diciembre, el canal femenino líder da la bienvenida a Cuando seas mía. Así, desde la próxima semana, de lunes a viernes a las 16:30 horas, la cadena temática de Atresmedia suma a su parrilla esta serie mexicana que ya ha conquistado a millones de espectadores. Además, sus capítulos estarán disponibles por adelantado en la plataforma atresplayer.

Cuando seas mía, producción de Azteca Digital y estrenada con enorme éxito en la cadena Azteca Trece, cuenta con una potente protagonista femenina, Silvia Navarro, referente del género y a la que ya hemos visto al frente de distintas series de Nova como Cuando me enamoro, Mi corazón es tuyo y Amor Bravío. Su compañero en la ficción es el mexicano Sergio Basañez. Completan el elenco principal Martha Cristiana, Rodrigo Abed y Evangelina Elizondo, en papeles antagonistas.

La historia de Cuando seas mía se desarrolla en los cafetales de la hacienda Casa Blanca, propiedad de la familia Sánchez Serrano en la región mexicana de Veracruz. Allí trabaja Teresa Suárez 'Paloma', una joven humilde que sueña con un futuro mejor. Su vida cambia cuando conoce en el velatorio del dueño de la empresa a Diego Sánchez Serrano, heredero de la familia, y surge un amor apasionado pero imposible por las diferencias sociales.

La muerte del patriarca Sánchez Serrano desata una guerra interna por la herencia cafetalera. Las traiciones y ambiciones de cada miembro de la familia amenazan la relación entre Diego y Paloma. Cada miembro de la familia busca controlar la fortuna y la hacienda Casa Blanca, utilizando alianzas, engaños y matrimonios por conveniencia. Las decisiones motivadas por el dinero y el estatus son el detonante de las traiciones que marcan la historia de la familia Sánchez Serrano. Además, Paloma tendrá su propia lucha por recuperar su identidad y confianza tras un duro golpe que le da la vida.

Teresa y Diego, el amor imposible de una joven pareja enamorada por la diferencia de clases sociales

Teresa Paloma vive con humildad y sueños sencillos en la hacienda Casa Blanca. Su vida cambia cuando conoce a Diego Sánchez Serrano, heredero de la familia cafetalera. Desde el primer encuentro surge una conexión profunda, pero su amor se ve marcado por las diferencias sociales y las intrigas familiares.

Diego promete casarse con Paloma, pero las ambiciones de su familia y un viaje inesperado lo alejan. Mientras él enfrenta presiones y un matrimonio por conveniencia, Paloma lucha por mantener su dignidad en un golpe inesperado. Luchará por contar su verdad y recuperar su esperanza a su regreso a la Hacienda. A lo largo de la historia, ambos atraviesan obstáculos, celos y traiciones, demostrando que su conexión es real sobreviviendo al tiempo, la distancia y las adversidades.

La pareja protagonista

Teresa Suárez 'Paloma' (Silvia Navarro)

Paloma es una joven recolectora de café, honesta y soñadora. Su carácter fuerte y noble la convierte en el corazón de la historia. A pesar de las adversidades, lucha por su amor y por mejorar su vida sin perder su esencia. Defiende con pasión los intereses de los demás trabajadores del cafetal, buscando sin descansar respeto hacia su trabajo.

Diego Sánchez Serrano (Sergio Basañez)

Es el nieto del patriarca, educado en el extranjero, Diego es un hombre sensible pero atrapado entre el amor y las responsabilidades familiares. Sus decisiones deberían estar centradas en la supervivencia del negocio de la familia, pero el amor inesperado pone otros planes en su camino. Diego Conoce a Paloma en el velatorio de su querido abuelo Don Lorenzo, patriarca de la Hacienda, y rápidamente comienzan un breve pero intenso romance.

Poco después, Diego debe regresar a Londres para completar sus estudios. A la noticia de la muerte se sus padres, regresa a Veracruz y comienza una nueva vida junto a Berenice Sandoval. Su relación con Paloma le enfrenta a dilemas morales y a la presión de una familia ambiciosa.

La familia Sánchez Serrano

Fabián Sánchez Serrano (Rodrigo Abed)

El primo de Diego es ambicioso y calculador. Su mayor objetivo es controlar la herencia familiar, y no hay lazos sentimentales que puedan impedir su ambición desmedida. A la muerte de su abuelo, descubrió que por herencia le correspondía propiedad de ‘El Cafetalero’, mientras la Hacienda Casa Blanca debía quedar en manos de su primo Diego, decisión que resiente y está dispuesto a luchar.

Berenice Sandoval (Martha Cristiana)

Berenice es la esposa de Diego, celosa y calculadora. Se caracteriza por su orgullo e inseguridad. Sabe que lo suyo es un matrimonio de conveniencia y que no podrá ganar el amor de su marido, y aun así será el obstáculo principal para la pareja protagonista, creando conflictos para dificultar su acercamiento.

Doña Inés (Evangelina Elizondo)

La autoritaria y sofisticada Doña Inés Ugarte, interpretada por la reconocida actriz del género latino Evangelina Elizondo, es la viuda de Sánchez Serrano. A la muerte de su marido y con el reparto de la herencia, será el punto de unión en la familia. Tiene un fuerte sentido del deber y presión por mantener el estatus de los Sánchez Serrano, pero sus hijos y nietos sacan su lado más sensible. Se opone a la relación de Diego con Paloma, pero su autoridad se ve desafiada por la rebeldía de los jóvenes.